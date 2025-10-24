Волонтеры техникума в Орехово-Зуеве делают окопные свечи для участников СВО

Фото - © Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. В. И. Бондаренко

Волонтеры Орехово-Зуевского железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко продолжают изготовление окопных свечей под руководством воспитателя общежития Ольги Зениной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Окопные свечи — это своеобразные горелки из гофрокартона и парафина в жестяных банках. Используются в полевых условиях для обогрева и приготовления пищи. Окопная свеча горит до восьми часов.

«Работа волонтеров играет важную роль в обеспечении необходимых условий для участников специальной военной операции. Свечи будут переданы в Центр развития волонтерства #МЫВМЕСТЕ», — отметили в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме им. В. И. Бондаренко.

Ранее в Орехово-Зуевском городском округе подготовили к отправке бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, два автомобиля: надежный ГАЗ-66 и универсальный УАЗ «Буханка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.