Волонтеры Ступина отправили бойцам СВО новую партию помощи

сегодня в 18:22

Отправка очередной партии гуманитарного груза для участников специальной военной операции прошла 11 марта в Ступине. Помощь собрали активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и группа «Ступинский район Za сVOих», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гуманитарная акция стала частью системной работы по поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Добровольцы оперативно реагируют на поступающие запросы и регулярно формируют новые партии груза.

В состав отправки вошли предметы экипировки и теплые вещи — термобелье, шерстяные носки и перчатки. Также бойцам передали медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, строительный инструмент, генераторы и отопительные приборы.

Отдельно организаторы отметили письма и поздравления от детей и жителей округа. По их словам, теплые слова поддержки из родных мест укрепляют моральный дух военнослужащих.

Волонтеры подчеркнули, что продолжают сбор и доставку помощи на постоянной основе. Они поблагодарили жителей и трудовые коллективы за участие, отметив, что каждый вклад важен для поддержки бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.