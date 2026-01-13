сегодня в 19:52

Волонтеры собрали десятки тонн гуманитарной помощи для бойцов в Рузском округе

Вика Самсонова и ее мама Галина из Рузского муниципального округа с начала спецоперации собрали и передали военнослужащим десятки тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтер Вика Самсонова и ее мама Галина активно поддерживают военнослужащих с первых дней специальной военной операции. Они регулярно доставляют в Молодежный центр Рузского муниципального округа продукты, средства гигиены, питьевую воду, лекарства, одежду и другое необходимое снаряжение. Общий объем собранной ими гуманитарной помощи превысил десятки тонн.

Кроме регулярных поставок, Вика в свободное время изготавливает маскировочные сети, сортирует и упаковывает предметы первой необходимости. Ее самоотверженность и желание помогать отмечают местные жители.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев подчеркнул, что история Вики и ее мамы — пример доброты и заботы жителей, которые ежедневно поддерживают солдат на передовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.