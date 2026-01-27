Волонтеры Раменского округа изготавливают маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Более 60 волонтеров в ДК им. Воровского Раменского округа ежедневно плетут маскировочные сети для российских подразделений, работа ведется в три смены, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

С начала специальной военной операции добровольцы Раменского округа оказывают поддержку бойцам, изготавливая маскировочные сети. Волонтерская группа «Помощь СВОровского» работает на базе ДК им. Воровского, где для этого выделено специальное помещение.

Инициаторами проекта стали сотрудники дворца культуры, в том числе Алексей Кузнецов и Валентин Золотухин, при поддержке директора Павла Хорькова. Осенью 2023 года работа по плетению сетей началась с шести человек, но со временем количество добровольцев выросло до 60, преимущественно женщин. Волонтеры трудятся в три смены с 8:00 до 21:00 почти без выходных.

Депутаты совета депутатов Раменского округа Нина Широкова и Акоп Акопян поддерживают инициативу. Сети отправляются на передовую и изготавливаются с учетом времени года и особенностей ландшафта. По словам методиста ДК и участника группы Валентины Зотчик, в прошлом году волонтеры передали бойцам 395 сетей, а с начала этого года изготовили уже более 30.

Каждую сеть сопровождает стихотворное послание для военных. Волонтеры считают свою работу обычным делом, но отмечают, что благодарность бойцов вдохновляет их продолжать помогать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.