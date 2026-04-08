Волонтеры Лосино-Петровского округа доставят помощь в ЛНР

Добровольцы из Лосино-Петровского округа на днях отправились в Луганскую Народную Республику с гуманитарным грузом для военных и социальных учреждений. В состав помощи вошли продукты, медикаменты и средства гигиены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Груз сформировали руководитель автономной некоммерческой организации «Корги-отряд «Маруся и друзья» Леонид Киселев вместе с командой, членами партии «Единая Россия» и активистами «Молодой Гвардии». В несколько автомобилей погрузили продукты питания, медикаменты, средства гигиены и необходимое снаряжение.

Отдельную благодарность организаторы выразили члену правления организации Евгению Булгакову за личный вклад в подготовку отправки. Помощь планируют доставить не только на передовые позиции, но и в социальные учреждения ЛНР. В частности, поддержку получит центр реабилитации детей-инвалидов «Возрождение», от руководства которого уже поступила положительная обратная связь.

«Мы видим, как много людей откликается на призыв о помощи. Это не просто груз, это частичка нашей души, нашей веры в победу и нашего желания поддержать тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул Леонид Киселев.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поблагодарил участников акции и отметил, что такая поддержка важна для жителей освобожденных территорий.

«Спасибо каждому, кто участвует в таких акциях. Победа будет за нами!» — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.