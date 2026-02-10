Волонтеры из Раменского отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Волонтеры Раменского камуфляжного центра собрали и отправили участникам специальной военной операции защитные покрывала, одежду, продукты и другие необходимые вещи, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Волонтеры Раменского камуфляжного центра передали участникам специальной военной операции защитные покрывала от тепловизора, шторы-термос, посуду, постельное белье, полотенца, одежду, продукты и инструменты. Женщины-волонтеры работают ежедневно, чтобы поддержать бойцов на передовой.

Гуманитарную помощь на Белгородское направление и в госпиталь доставит ветеран СВО Николай. В погрузке груза участвовали представители одной из общественных организаций округа. Молодые люди также проводят уроки начальной военной подготовки совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Раменского округа и сотрудничают с гуманитарным конвоем «Раменское».

Координатор центра Наталья отметила, что с 2022 года волонтеры отправляют помощь по всем направлениям, от Сум до Крыма, и уже изготовили более шести тысяч защитных покрывал. Глава Раменского округа Эдуард Малышев поблагодарил всех, кто поддерживает военнослужащих, подчеркнув важность сплоченности и отзывчивости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.