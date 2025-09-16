Волонтеры Чехова передали гуманитарную помощь военным в зону СВО

Волонтеры округа совместно с Владимиром Мазуром и его супругой Екатериной — руководителями объединения «Помощь СВО-Чехов» организовали и доставили гуманитарный груз военным подразделениям в зону специальной военной операции. Команда посетила 7 точек и передала бойцам весь необходимый инвентарь и оборудование, сообщает пресс-служба администрации Чехова.

К сбору помощи активно присоединились предприниматели, представители Чеховского благочиния, участники клуба «Активное долголетие», а также волонтерские сообщества из Москвы, Владивостока, Благовещенска, Нижнего Новгорода, Коврова, Калининграда, Белоруссии и Франции.

По просьбе военнослужащих был отправлен мини-экскаватор, который поможет быстрее оборудовать укрепления на новых рубежах.

«Спасибо всем, кто в тылу ежедневно участвует в помощи нашим бойцам и жителям приграничных и новых территорий. Вместе мы приближаем нашу общую победу, которая обязательно будет за нами! Спасибо нашим бойцам за наше будущее, за будущее наших детей!» — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.