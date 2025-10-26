Волонтерский центр Подольска за неделю передал на передовую семь посылок для бойцов СВО

В Подольске в Волонтерском центре с 19 по 25 октября передал на передовую семь посылок для бойцов специальной военной операции. Гуманитарный груз собирали представители учреждений округа, администрации и Совета депутатов, школ и просто неравнодушные люди, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Продукты питания, медикаменты, одежду, средства личной гигиены, генераторы, маскировочные сети и инструменты приезжали забирать жены и матери военнослужащих.

«Моего мужа мобилизовали в 2022 году, сейчас он служит на Харьковском направлении. Его батальону нужны спальные мешки, бензопилы, масло для генераторов, обувь и средства личной гигиены — все это быстро собрали в Волонтерском центре. Я искренне благодарна, что Подольск всегда откликается», — сказала супруга бойца с позывным Коба.

Параллельно с отгрузками сотрудники Волонтерского центра приняли от представителей школы «Бородино» консервы, медикаменты и окопные свечи, которые сделали учащиеся образовательной организации.

Каждый неравнодушный житель округа может передать гуманитарную помощь бойцам с 10:00 до 18:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.

Также можно оказать финансовую помощь через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольск».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.