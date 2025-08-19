Волгоградская область отразила массированную атаку дронов ВСУ

сегодня в 03:30

В Волгограде произошли возгорания после атаки ВСУ

Губернатор Андрей Бочаров сообщил , что силы ПВО Министерства обороны РФ успешно отражают масштабную атаку беспилотников на территорию региона.

В результате падения обломков БПЛА в южной части Волгограда зафиксированы два возгорания: на кровле одного из корпусов городской больницы № 16, на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

На месте происшествий работают пожарные расчеты, которым удалось локализовать оба очага возгорания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Медицинское учреждение продолжает работать в штатном режиме, пациенты временно переведены в другие отделения.