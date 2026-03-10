Волгоградская область избежала атаки БПЛА 10 марта

сегодня в 11:58

Волгоградская область в ночь на 10 марта не подверглась атаке беспилотников. Всего над тремя регионами России силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов, сообщает novostivolgograda.ru .

По данным Минобороны России, основной удар пришелся на Крым — там сбили девять беспилотников. Еще пять дронов уничтожили в Белгородской области и три — в Курской области.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности не объявляли, ограничения на полеты гражданской авиации не вводились.

В предыдущие дни регион неоднократно подвергался атакам. 7 марта силы ПВО сбили шесть БПЛА, 8 марта — два, 9 марта — один.

Самой напряженной стала ночь на 4 марта, когда область атаковали около 20 беспилотников. Тогда также объявляли ракетную опасность.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских дронов над территорией России.

