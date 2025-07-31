Воют сирены: в Пензе объявили воздушную опасность на фоне ударов дронов ВСУ

В Пензе объявили режим «Воздушная опасность». В городе активировали звуковые сирены, голосовое, SMS-оповещения, также могут появляться уведомления в официальных каналах и по телевидению, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Жителям рекомендуют отойти от окон. Также во время воздушной опасности нельзя пользоваться лифтом.

В случае, если человек находится на улице, он может зайти в ближайшее строение, паркинг, подземный переход или найти любое другое укрытие. Там необходимо быть до отмены воздушной опасности.

Ранее украинский дрон ударил по одному из промышленных предприятий в Пензенской области. Там началось возгорание.