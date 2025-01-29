Война дронов: вражеские БПЛА начали уничтожать с помощью сеткометов

Российские дроны-перехватчики охотятся на беспилотники украинской армии. Для этого они используют БПЛА со специальными сетками, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом борются с противником военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Они применяют малые дроны, на которые устанавливают сеткометы.

На опубликованных военным ведомством кадрах видно, как беспилотник ВС РФ приближается к вражескому дрону и сбрасывает на него сети. Винты аппарата блокируются, затем БПЛА падает на землю.

Ранее в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» состоялось совещание президента России Владимира Путина по развитию беспилотной авиации, в ходе которого он заявил, что страна к 2030 году должна войти в число технологических лидеров в сфере производства дронов.