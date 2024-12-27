Воевавшая под Курском датская наемница оказалась профессиональным военным

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Участвовавшая в атаке ВСУ на Курскую область наемница из Дании Аннабель Йоргенсен оказалась профессиональным военным, пишет « Коммерсант ».

В России она является фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве.

Перед началом боевых действий в Курской области, датчанка служила в вооруженных силах Дании и проходила службу в Ираке.

Йоргенсен уже покинула территорию РФ и вернулась в свою страну.

Ранее Московский суд вынес приговор 25-летнему наемнику из Бельгии Джетмиру Хусейну. Ему заочно назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.