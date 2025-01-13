Военный врач рассказал о выполнении задач в зоне СВО

Начальник медицинского пункта, врач войсковой части Вооруженных сил РФ заявил, что с детства мечтал о профессии военного врача, а с возрастом мечта из цели воплотилась в жизнь, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Он подчеркнул, что закончил Военно-медицинскую академию, а после выпуска по распределению попал в вертолетную бригаду.

По словам начальника медпункта, в настоящее время военные врачи выполняют задачи не только по медицинскому обеспечению полетов и поддержанию здоровья личного состава, но и по эвакуации раненых и больных.

«Работа очень интересная, также сопряжена с рисками, но ничто нас не остановит. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — заключил военнослужащий.

Достойная оплата труда военнослужащего

При заключении контракта на военную службу с Минобороны РФ размер единовременной выплаты от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Ежемесячная зарплата участников СВО составляет от 210 тыс. рублей.

Кроме того, действуют дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год. Еще добровольцам полностью компенсируют военную пенсию и производят выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.