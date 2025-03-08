Военный священник рассказал, что ВСУ разграбили храм под Суджей

Вооруженные силы Украины разграбили Знаменский храм под Суджей, присвоив себе большую часть икон и других церковных принадлежностей. Об этом рассказал военный священник, протоиерей Александр Зинченко, пишет ТАСС .

Единственным местом, которое военнослужащие не тронули в Знаменском храме, стал иконостас. Все остальное военные присвоили себе.

«Я был в Борках, когда в Плехове еще бои шли. Мы заехали в Борки, зашли внутрь (в Свято-Знаменский храм - ред.), а там только иконостас остался. Мы в баул собрали несколько икон и все. А больше и не было, все разворовано (ВСУ - ред.)», — рассказал священнослужитель.

Следственные органы РФ инициировали уголовное преследование украинских военнослужащих за нанесение ущерба памятнику культуры в Курской области. Речь идет о Свято-Знаменском храме, основанном в 1886 году в селе Борки. Этот архитектурный комплекс, состоящий из церковного строения и окружающих оград, имеет статус охраняемого объекта регионального значения, как указано в документах Курской епархии.

Ощутимый урон святыне был нанесен в результате действий отступающих подразделений ВСУ, которые установили взрывные устройства у входа в храм в конце октября 2024 года. После детонации историческое сооружение полуразрушилось.