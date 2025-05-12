Военный эксперт заявил, что Россия скоро освободит Константиновку от ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил о том, что освобождение Константиновки откроет для ВС РФ путь к Краматорску, Славянску и Красному Лиману, сообщает Инфо24 .

«Украинская армия не сдаст город без боя и будет держаться зубами за этот плацдарм. Я думаю, что в данный момент этот участок фронта наиболее важный для нашей армии, именно поэтому мы активизировали наступательные действия в направлении Константиновки», — отметил специалист.

Также, по мнению Дандыкина, потеря Константиновки станет для сил Украины в Донбассе большим ударом, но позволит российским войскам начать освобождение Славянско-Краматорской агломерации. Она является последним укрепленным районом ВСУ в Донецкой Народной Республике.

В заключение эксперт выразил уверенность в том, что армия России в ближайшее время освободит Константиновку.