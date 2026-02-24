Военный эксперт оценил риски передачи Украине ядерного оружия

Военный эксперт, специалист по ядерной безопасности Алексей Анпилогов заявил, что Украина при получении ядерного оружия может использовать его для провокации с обвинением России, сообщает RT .

«В целом та боеголовка, которая может планироваться к передаче, — это ядерная боеголовка с мощностью порядка 110 килотонн. Для понимания: это шесть Хиросим. Соответственно, возникает вопрос: каким образом Украина собирается применять данное оружие? Ядерное оружие — это то, которое применяется в глобальном термоядерном конфликте», — объяснил он.

По его словам, такой боеприпас не предназначен для локального прорыва обороны. В случае взрыва на территории Украины или России он приведет к масштабным разрушениям и радиоактивному заражению на большой площади.

«А использовать для провокации, когда взрыв будет сделан, чтобы обвинить в этом Россию, — это вполне возможный вариант развития событий», — заключил Анпилогов.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция изучают вариант скрытой передачи Украине малогабаритной ядерной боевой части TN75 для ракет подводных лодок M51.1, входящей во французский ядерный арсенал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.