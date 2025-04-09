Военный эксперт назвал блефом заявления Зеленского о пленных китайцах в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан КНР в зоне СВО и опубликовал видео с одним из пленных «китайцев». Бывший российский офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает это фейком и попыткой украинского лидера подыграть антикитайским настроениям в США с целью заручиться их военной помощью, сообщает Инфо24 .

Как отметил эксперт, Зеленский не предоставил доказательств того, что пленные ВСУ действительно являются гражданами Китая, которые якобы воевали на стороне русских.

«Это могут быть жители наших дальневосточных регионов или выходцы из стран Центральной Азии, которые входят в состав СНГ. Я думаю, что это фейк и блеф», — сказал Матвийчук.

По его мнению, целью Зеленского является «выслужиться перед США», чтобы дать Вашингтону рычаг давления на Пекин.

«На самом деле это попытка подыграть антикитайским настроениям в США», — заключил специалист.