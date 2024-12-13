Военный эксперт Дандыкин: Украина может получить от США больше ракет ATACMS

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что ВСУ может получить большие объемы нового оружия из Штатов, среди которых будут танки, снаряды, ракеты ATACMS и ракеты для систем ПВО. Об этом сообщает Lenta.ru .

По его мнению, ничего необычного Украине не передадут. Будут те же ATACMS, снаряды 155 мм, ракеты к Patriot, танки Bradley и т. д.

«А вот танки Abrams передавать вряд ли станут — они не особенно хорошо себя показали, наши военные нанесли большой урон имиджу этой техники», — подчеркнул Дандыкин.

Как уточнил эксперт, Киеву могут направит помощь на общую сумму 1,5 млрд долларов. Это может повлиять на интенсивность боев в зоне столкновения. При этом украинская армия и сейчас не испытывает дефицитов вооружений.

Военный отметил, что Украина всегда говорит о нехватке техники и снарядов. При этом ей помогаю не только Штаты, но и Франция, Германия. Об отсутствии дефицита говорит и тот факт, что бойцы ВСУ бросают боеприпасы и оружие на поле боя.