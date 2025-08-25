Экипаж трофейного БТР с флагами России и США опроверг слухи о своей гибели

Экипаж трофейного БТР, двигавшийся в зоне СВО под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели и обратился к западным СМИ, сообщает RT .

Российские военные, управлявшие трофейным БТР с флагами России и США, заявили, что сообщения об их гибели не соответствуют действительности. Бойцы рассказали, что их задачей была разведка маршрута, а американский флаг они использовали, чтобы спровоцировать противника.

«Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет», — отметил один из военных, оценивая бронемашину.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала ролик с приветствием от экипажа и подчеркнула, что все бойцы живы и здоровы. Она добавила, что военные с удовольствием вновь показали свой трофей.

Ранее российские танкисты из 70-го мотострелкового полка передали военному корреспонденту RT Владу Андрице кадры с американским БТР М113, что вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Французский канал TF1 обвинил RT в публикации ИИ-фейка, однако RT предоставил дополнительные видео с этой же бронемашиной на фронте. ИИ-бот Grok подтвердил подлинность видеозаписи.

На ролик также отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол, прокомментировав его словом «Вау». Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал происходящее «максимальной наглостью».