Эти пули, имеющие специальные насечки, раскрываются при попадании в тело подобно лепесткам, нанося обширные повреждения внутренним органам, тканям и сосудам. Результатом становится не только критический урон здоровью, но и болевой шок, усложняющий выживание даже при своевременной медицинской помощи.

Происхождение таких боеприпасов остается неоднозначным: как отметил офицер, они могут быть как натовского производства, так и кустарно модифицированными силами самих ВСУ. Подобные случаи фиксируются не впервые, что вызывает обеспокоенность относительно соблюдения международных норм ведения войны.

Применение подобных пуль, однозначно запрещенное Женевской конвенцией 1949 года и дополнительными протоколами, рассматривается как военное преступление.