Военнослужащим СВО из Реутова передали гуманитарную помощь

В Фонде социальной поддержки населения Реутова состоялась встреча с участниками специальной военной операции и членами их семей. В ходе встречи депутаты совета депутатов Реутова, а также представители организацией и волонтеры пообщались с бойцами и передали им необходимую помощь, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

«Нам важно всегда быть на связи со всеми: с действующими участниками СВО, с их родными, с теми, кто уже вернулся и стал ветераном спецоперации, и, конечно, с семьями наших погибших бойцов, — сказала руководитель Фонда, первый заместитель председателя совета депутатов Анна Бабалова.

Свои истории рассказали три бойца. Один из них поделился, что постоянно нужны рации, маскировочные сети, детекторы дронов и РЭБы. Фонд вместе с социальным координатором госфонда «Защитники Отечества» Марией Плюсниной регулярно принимают заявки военнослужащих и адресно выполнят их. На встрече присутствовали семьи участников СВО. Жене одного из бойцов в этот день передали запчасти для квадроцикла.

«Все, что касается ваших семей, будьте уверены — мы рядом, тыл у вас надёжно прикрыт. По любому вопросу можете обращаться в Фонд и к своим депутатам. Всё, что в нашей компетенции, сделаем», — отметил председатель совета депутатов Николай Ковалев.

Анна Бабалова заметила, что, помимо встреч с бойцами и волонтерской деятельности, Фонд совместно с «НПО машиностроения» проводит благотворительные патриотические концерты. Ближайший — состоится в ДК «Мир» 27 февраля. Собранные на нем средства пойдут на закупку гуманитарной помощи.

В Реутове продолжается набор на военную службу по контракту.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф.

Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 23 или по телефону 8 (909) 903-54-19.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.