сегодня в 09:37

Военнослужащий из Серпухова стал Героем Российской Федерации

Выпускнику Оболенской школы Андрею Родионову присвоено звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодому, но очень отважному военнослужащему всего 23 года, и он является одним из самых молодых Героев страны. Серпуховича дважды награжден Орденом Мужества.

Высшей награды Российской Федерации Андрей удостоен за решительные, умелые действия, проявленное мужество, выдающийся результат по уничтожению сил и средств противника при освобождении Суджи.

Андрей продолжил семейную традицию — его дед служил в пограничных войсках. Три года назад серпуховский парень добровольно принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

Сейчас командир взвода выполняет боевые задачи на Курском направлении.

Дома Героя с победой ждут родители, маленькая дочка и друзья. Папа-герой настоящий пример для подражания подрастающему поколению.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.