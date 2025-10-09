Военнослужащий из Серпухова стал Героем Российской Федерации
Фото - © Андрей Родионов
Выпускнику Оболенской школы Андрею Родионову присвоено звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Молодому, но очень отважному военнослужащему всего 23 года, и он является одним из самых молодых Героев страны. Серпуховича дважды награжден Орденом Мужества.
Высшей награды Российской Федерации Андрей удостоен за решительные, умелые действия, проявленное мужество, выдающийся результат по уничтожению сил и средств противника при освобождении Суджи.
Андрей продолжил семейную традицию — его дед служил в пограничных войсках. Три года назад серпуховский парень добровольно принял решение отправиться в зону специальной военной операции.
Сейчас командир взвода выполняет боевые задачи на Курском направлении.
Дома Героя с победой ждут родители, маленькая дочка и друзья. Папа-герой настоящий пример для подражания подрастающему поколению.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.