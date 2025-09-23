Военнослужащий из Павловского Посада передал награды волонтерам

Во время традиционного молебна перед отправкой гуманитарного груза 22 сентября действующий военнослужащий из Павловского Посада Иван М. передал заслуженные награды от командира взвода постоянным волонтерам гуманитарных миссий. Награды были вручены Председателю Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роману Тикунову, волонтерам Жанне Нажесткиной, Сергею Игнатьеву, Андрею Семенкину и Галине Панковой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Военнослужащий Иван поблагодарил главу Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, председателя Совета депутатов Романа Тикунова, Администрацию, волонтеров и всех причастных за оказание своевременной поддержки военнослужащих. Он отметил, что каждый визит гуманитарного конвоя несет частичку тепла из родного края, что бесспорно поддерживает боевой дух бойцов!

«Мы искренне благодарим за эту бесценную обратную связь! Слова Ивана о том, что наша поддержка доходит до адресатов и реально помогает на передовой, — это самая мощная мотивация для нас. Это тот импульс, который заставляет двигаться только вперед. Наша работа будет продолжена. Мы сделаем все, чтобы обеспечить наших защитников всем необходимым. Спасибо за вашу службу, мужество и за то, что даете нам знать — наш труд не напрасен. Пока мы едины, мы непобедимы!» — отметил Семенов.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.