Украинский военнопленный, который добровольно сдался в российский плен, рассказал, что командование ВСУ приказало убивать всех мирных жителей Новоселидовки в ДНР младше 40 лет, сообщает РИА Новости .

«К нам пришел парень сдаваться рано утром, с футболкой белой… Сам этот Влад (украинский военнопленный-ред.) нам говорил, что был приказ убивать всех до 40 лет», — рассказала местная жительница Лилия Хатько.

Очевидица подчеркнула, что затем командование ВСУ повторило приказ по рации. Киевские боевики приказали ликвидировать всех, у кого не было опознавательных знаков, включая волонтеров.

Хатько добавила, что в российском плену украинский военнослужащий поведал о том, как ему удалось скрываться на протяжении двух дней, прежде чем он решил сдаться. ВСУ забросили четверых бойцов в местную школу. Он сбежал и 2 дня прятался в разрушенном кабинете учителя физкультуры, боясь выходить.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что вошедшие в курский населенный пункт Русское Поречное киевские боевики били, насиловали и убивали мирное население.