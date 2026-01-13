Военная медсестра Барсукова: отправилась в зону спецоперации по зову сердца

Военная медсестра и социальный координатор в Госфонде «Защитники Отечества» Евгения Барсукова рассказала, как добровольно отправилась в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба фонда поддержки участников СВО.

«Так как я медицинский работник, я понимала, что мне будет повестка. Обдумывала в течение 10 дней. Сама позвонила, никому не сказала об этом. На следующий день предоставила все документы в пункт отбора, и дали добро. Вечером сообщила мужу и сестре», — отметила Барсукова.

Она подчеркнула, что провела 5 месяцев в зоне СВО. После возвращения из зоны боевых действий проходит тяжелая адаптация. Барсуковой на это потребовалось две недели. Долгое время не могла определиться, где бы хотела работать. Затем случайно узнала о фонде «Защитники Отечества».

По словам военной медсестры, в фонде ей оперативно восстановили аккаунт на Госуслугах и оформили все положенные льготы ветерана боевых действий. Помимо этого, благодаря фонду Барсукова нашла себя в помощи людям.

«Фонд „Защитники Отечества“ вернул меня к жизни. Реабилитацию любую, проходила диспансеризацию, ходила к психологу. Если нужна юридическая помощь, то записывают на бесплатную консультацию. Поездки, мероприятия, рыбалка, РЖД-тур — масса впечатлений», — поделилась впечатлениями Евгения.

Доброволец добавила, что миссия фонда «Защитники Отечества» — помогать вернувшимся участникам СВО, решать их вопросы и поддерживать в сложных ситуациях.

