«Военная хроника»: ВС РФ могли увеличить радиус применения КАБов до 200 км

сегодня в 13:32

Российские войска могли увеличить радиус применения в зоне СВО боеприпасов с реактивным ускорителем до порядка 200 км, сообщает «Военная хроника» .

Telegram-канал заявил об атаке по целям в районе Полтавы. Там был зафиксирован прилет двух корректируемых авиабомб.

Предварительно, дальность применения боеприпасов выросла до 200 км. Telegram-канал предположил, что при ударах применялись УМПБ Д-30СН.

Если данные об увеличении российской армией дальности применения боеприпасов с реактивным ускорителем подтвердятся, это означает, что ВСУ фактически остались без безопасного тыла.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки, проводимые ВСУ. Они атаковали «Кинжалами» объекты, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины.

