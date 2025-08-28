«Военная хроника» покажет репортажи боев в Красногоровке

сегодня в 12:22

В нем будут представлены репортажи работы отряда «Шторм» 110-й бригады ВС России. Корреспонденту удалось запечатлеть самый разгар боев весной 2024 года в Красногоровке.

«Мы отсмотрели тысячи часов уникальных видео штурма города и отобрали лучшие кадры. Многие будут показаны впервые», — заявили на канале.

В Telegram-канале «Военная хроника» уже доступна для просмотра первая часть цикла.

Еще в феврале Филатов представил заход танков вблизи минных полей и уничтожение блиндажей ВСУ при штурме «Дома престарелых» в Красногоровке. Когда отряд «Шторм» глубоко попал в оборону ВСУ, было принято решение начать зачистку вражеского укрепа.