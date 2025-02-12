Операцию по вторжению ВСУ в Курскую область придумали британцы, а не американцы, сообщает Telegram-канал « Военная хроника ».

Основной смысл атаки на приграничные российские районы — политический. По данным канала, британцы рассчитывали с помощью нее «усложнить жизнь России и США».

«Таким жестом Великобритания заодно демонстрирует США, что может влиять на конфликт за чужой счет», — указывается в сообщении.

Также утверждается, что именно Великобритания оказывает сильнейшее влияние на Украину. Лондон говорит Киеву, какие военные операции нужно осуществлять, например, так было с атакой на Курскую область.

«Военная хроника» предупреждает, что вторжение ВСУ с подачи британцев возможно и в другом месте. При этом Британия своими действиями может испортить отношения с США, а американский президент Дональд Трамп в свою очередь может оставить Украину без какой-либо поддержки.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что между РФ и Украиной возможен некий обмен территориями. Он говорил о возможности отказа от земель, удерживаемых Киевом в Курской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не относиться к его словам серьезно, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ никогда не будет обсуждать обмен своих территорий.