Военная администрация: 2 промпредприятия повреждены в Днепропетровской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Днепропетровской области Украины были повреждены два промышленных предприятия. Кроме того, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает ТАСС.
Помимо промпредприятий, был поврежден газопровод.
Сотрудники городских служб работают на местах происшествия. При этом Минобороны РФ не подтверждало информацию о каких-либо атаках на Днепропетровскую область Украины.
Ранее промышленное предприятие было повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области. Никто не погиб.