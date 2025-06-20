Военная администрация: 2 промпредприятия повреждены в Днепропетровской области

сегодня в 08:16

В Днепропетровской области Украины были повреждены два промышленных предприятия. Кроме того, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает ТАСС .

Помимо промпредприятий, был поврежден газопровод.

Сотрудники городских служб работают на местах происшествия. При этом Минобороны РФ не подтверждало информацию о каких-либо атаках на Днепропетровскую область Украины.

Ранее промышленное предприятие было повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области. Никто не погиб.