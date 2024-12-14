Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован высокопоставленный командир ВСУ

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Российские военные ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко, об этом в Telegram-канале рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Боевик киевского режима был ликвидирован в результате атаки беспилотника российских сил в районе Покровска. Дупешко возглавлял разведподразделение в 25-й десантно-штурмовой бригаде.

Ликвидированный командир ВСУ ранее проходил специальную подготовку в рамках американской программы обучения офицерского состава украинской армии.

Ранее Поддубный получил звезду Героя России из рук президента РФ Владимира Путина. Торжественная церемония награждения военкора состоялась в День Конституции России — 12 декабря 2024 года.