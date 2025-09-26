Военкор Коц назвал Юнаковку стратегическим плацдармом для наступления на Сумы

Освобождение Юнаковки в Сумской области создало стратегический плацдарм для возможного наступления на Сумы, заявил военный корреспондент Александр Коц, сообщает «Царьград» .

Коц отметил, что освобождение населенного пункта Юнаковка в Сумской области имеет важное стратегическое значение. По его словам, этот населенный пункт может стать идеальным плацдармом для дальнейшего наступления на город Сумы.

Он подчеркнул, что с освобождением Юнаковки можно говорить о завершении «операции по освобождению Курской области от оккупации». Он назвал Юнаковку ключевым логистическим узлом для украинских сил, которые, по его версии, использовали этот пункт для вторжений в российское приграничье.

«Через Юнаковку шли танки, БМП, ББМ, артиллерия, инженерная техника, колонны снабженцев», — написал Коц.

По его словам, российская армия нарушила логистику ВСУ в приграничном районе и лишила украинскую сторону возможности повторить «курскую авантюру».

Журналист также предположил, что Юнаковка может войти в состав буферной зоны между Россией и Украиной.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Юнаковка в Сумской области, а также населенных пунктов Переездное в ДНР, Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

