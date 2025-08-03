Водителя грузовика оштрафовали после проверки на перевозку БПЛА ВСУ под Тулой
Суд в Тульской области выписал штраф водителю грузовика, который не стал открывать грузовой отсек по требованию работника дорожно-постовой службы. Сотрудник ГАИ хотел проверить, не перевозит ли мужчина БПЛА ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
В них отмечается, что работники ГАИ остановили грузовую машину «ГАЗон» в Тульской области. Затем от мужчины, управлявшего ей, потребовали дать возможность провести досмотр транспортного средства с целью проверки на предмет перевозки украинских беспилотников.
Водитель отказался. На него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению работника полиции.
Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся. Он также попросил не наказывать себя строго.
Водитель «ГАЗона» добавил, что открыть грузовой отсек сразу по требования сотрудника ГАИ не смог, поскольку якобы потерял ключ от задней двери. Затем нашел его и предоставил доступ для осмотра.
Суд прошел в середине июля. Он оштрафовал водителя на две тыс. рублей.