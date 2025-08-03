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Водителя грузовика оштрафовали после проверки на перевозку БПЛА ВСУ под Тулой

Суд в Тульской области выписал штраф водителю грузовика, который не стал открывать грузовой отсек по требованию работника дорожно-постовой службы. Сотрудник ГАИ хотел проверить, не перевозит ли мужчина БПЛА ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них отмечается, что работники ГАИ остановили грузовую машину «ГАЗон» в Тульской области. Затем от мужчины, управлявшего ей, потребовали дать возможность провести досмотр транспортного средства с целью проверки на предмет перевозки украинских беспилотников.

Водитель отказался. На него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению работника полиции.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся. Он также попросил не наказывать себя строго.

Водитель «ГАЗона» добавил, что открыть грузовой отсек сразу по требования сотрудника ГАИ не смог, поскольку якобы потерял ключ от задней двери. Затем нашел его и предоставил доступ для осмотра.

Суд прошел в середине июля. Он оштрафовал водителя на две тыс. рублей.