Водитель-заправщик с позывным Шепот: свою работу выполняю с удовольствием

17 февраля отмечают профессиональный праздник представители Службы горючего и смазочных материалов ВС РФ. Водитель-заправщик из Сахалинского общевойскового армейского соединения с позывным Шепот рассказал о службе и признался, что выполняет свою работу с удовольствием.

Шепот показал полевой пункт заправки. Его работа осуществляется круглосуточно. Военнослужащий на своем посту постоянно наблюдает за измерительными приборами.

«Меня моя работа устраивает. Я ее люблю. Я ее выполняю с удовольствием», — заявил Шепот.

Другой водитель-заправщик с позывным Сибирь также высказался о своей работе. Он подчеркнул, что относится к ней честно, добросовестно. Военнослужащий вносит свой вклад в Победу России.

Командир техподразделения с позывным Катало рассказал, что заправку техники производят по потребности, Служба горючего работает круглосуточно, бесперебойно.

«Поздравляю с профессиональным праздником. Ребята, удачи!» — высказался Катало.

Забота об участниках СВО и их семьях

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В то время как бойцы защищают страну на СВО, государство защищает их семьи. Так, участников спецоперации обеспечивают бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Там установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Кроме того, дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. А значит, семьи бойцов могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Еще участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.).

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.