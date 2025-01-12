сегодня в 13:20

Во время атаки ВСУ на Брянскую область погибла женщина

Украинская армия атаковала Брянскую область. В результате погибла женщина, еще одна жительница получила ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Удар был нанесен по Карачевскому району. Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшей мирной жительницы.

Раненую женщину доставили в больницу, где медики оперативно оказали ей помощь. Губернатор подчеркнул, что семьям будет оказана материальная поддержка.

Также из-за обстрела повреждено несколько домовладений. Экстренные и оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Обстрелу снова подверглась Херсонская область. В результате из-за удара FPV-дрона погибла 76-летняя мирная женщина и травмирован мирный 57-летний мужчина.