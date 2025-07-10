Власти Великобритании передадут Украине 5 тысяч ракет для систем ПВО

Власти Великобритании собираются передать Украине 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны. Их изготовило оборонное предприятие Thales в Белфасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

Власти Великобритании отметили, что такой шаг увеличит обороноспособность государства. Также поставка ракет для систем ПВО даст Киеву возможность «бороться дальше».

Вооружение передадут в кредит. Соглашение будет подписано на конференции по восстановлению Украины. Она проходит 10-11 июля в итальянском Риме.

Великобритания даст в кредит 2,5 млрд фунтов стерлингов — это 3,4 млрд долларов. Срок погашения — 19 лет.