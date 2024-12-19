Власти: пожар произошел в Тамбовской области после атаки трех дронов ВСУ
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Ночью средства противовоздушной обороны вывели из строя три украинских беспилотника в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Произошел пожар, сообщает пресс-служба правительства региона.
Возгорание охватило площадь 105 квадратных метров. Пожар потушили сотрудники МЧС РФ.
Никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 84 беспилотника ВСУ за ночь 19 декабря.