сегодня в 19:00

Власти Подольска передали ретрансляторы и мобильные терминалы военным в зону СВО

Замглавы городского округа Подольск Ольга Шашкова с представителем ассоциации ветеранов СВО Артемом Падалка передали комплекты тактической связи, ретрансляторы, мобильные терминалы и необходимые комплектующие бойцу из военной части, отвечающей за противовоздушную оборону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Спасибо! Все это поможет вовремя обнаружить дроны противника и уничтожить их. Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий.

В ближайшее время необходимый военнослужащим груз доставят в военную часть ПВО, где он будет использоваться для обороны.

Ранее представители администрации округа и ассоциации вручили детектор дронов «Булат» бойцу с позывным Галл.

«Здесь я в командировке. Детектор дронов забираю по просьбе командира соседней с нами части. Здорово, что есть такая поддержка в тылу», — отметил Галл.

Детектор дронов отправили в бронегруппу на Запорожское направление.

Неравнодушные жители округа могут передать гуманитарную помощь бойцам с 10:00 до 18:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.