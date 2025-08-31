Власти округа Пушкинский помогают бойцу СВО отремонтировать квартиру

По поручению главы Пушкинского городского округа Максима Красноцветова в квартире участника СВО Дмитрия Медведева, награжденного орденом Мужества, проводится ремонт. Главная задача — организовать необходимые условия для комфортного проживания, учитывая состояние здоровья бойца после полученного ранения, об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Стоит отметить, что Медведев передвигается на инвалидной коляске. Работы в его квартире идут при поддержке и непосредственном участии уполномоченного главы округа Нины Ушаковой и депутата муниципального Совета депутатов Андрея Ломова.

Ветеран СВО Дмитрий Медведев родился и вырос в Ивантеевке. Был мобилизован в зону спецоперации 3 октября 2022 года в Пушкинский военкомат, а в феврале 2023 года получил тяжелое ранение.

В настоящее время ремонт в квартире Медведева находится в активной фазе. В ванной комнате для удобства хозяина уже установили опорные поручни. Закрепили и подключили камеру видеонаблюдения на входе в квартиру, управлять которой Дмитрий сможет даже лежа с помощью смартфона, через мобильное приложение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“, это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.