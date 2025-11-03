ВКС РФ разбомбили украинский пункт дислокации в ДНР с помощью ФАБ-500

Российские Воздушно-космические силы разбомбили пункты временной дислокации подразделений 14-й бригады особого назначения нацгвардии Украины в Родинском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для атаки использовали авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По пункту временной дислокации ударили в момент, когда там было наибольшее скопление личного состава.

На опубликованной записи удары наносятся поочередно. Сначала по пункту временной дислокации прилетают два ФАБ-500, потом третий и через некоторое время четвертый. От зданий противника идет белый дым.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали группу сил специальных операций Главного управления разведки Украины рядом с Красноармейском в ДНР. Боевики пытались высадиться там на вертолете.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.