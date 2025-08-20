«Видимо, прилетело»: мощный пожар произошел в Новом Осколе на фоне атаки дронов

сегодня в 16:53

Пожар начался в Новом Осколе в Белгородской области на фоне опасности атаки БПЛА

Некоторое время назад в Белгородской области объявили опасность атаки украинских беспилотников.

На опубликованной записи от некоего объекта идет черный дым.

«Видимо, прилетело, раз еще „пожарка“ приехать не успела. Высоко пламя, видимо, в дом какой-то», — комментирует пожар девушка, снявшая видео.