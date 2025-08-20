«Видимо, прилетело»: мощный пожар произошел в Новом Осколе на фоне атаки дронов
Пожар начался в Новом Осколе в Белгородской области на фоне опасности атаки БПЛА
Фото - © Телеграм-канал Baza
Пожар начался в Новом Осколе Белгородской области. Жители заметили столбы дыма, сообщает Baza.
Некоторое время назад в Белгородской области объявили опасность атаки украинских беспилотников.
На опубликованной записи от некоего объекта идет черный дым.
«Видимо, прилетело, раз еще „пожарка“ приехать не успела. Высоко пламя, видимо, в дом какой-то», — комментирует пожар девушка, снявшая видео.