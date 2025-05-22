Видео: вертолет стреляет ракетой по украинскому БПЛА в Подмосковье

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Mash: в Подмосковье сняли на видео, как вертолет сбивает БПЛА ракетой

В подмосковной Коломне, как утверждается, военный вертолет сбил украинский БПЛА ракетой. Кадры с места событий публикует Mash .

По данным издания, на видео запечатлен российский вертолет Ка-52. Пилот стрелял в воздушную цель ракетой «Игла», после чего дрон был уничтожен.

В Московском регионе продолжают отражать атаку украинских БПЛА. По данным властей Москвы, 22 мая российские военные уничтожили около 40 беспилотников, летевших на столицу.

Ранее в Сети появилось еще одно видео уничтожения беспилотника в Московской области.