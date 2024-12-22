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Видео: группировка войск «Север» разбила позицию ВСУ с живой силой

В Харьковской области бойцы группировки войск «Север» в очередной раз успешно выполнили боевую задачу и ликвидировали противника, находящегося на посту. Момент попал на видео, сообщает Минобороны .

На опубликованных кадрах видно боевую позицию ВСУ с находящимися на посту солдатами. Российские военные применили антидроновое оружие, которое позволяет беспрепятственно нашим БПЛА достичь цели.

Ликвидация позиции ВСУ показана с двух ракурсов. Военнослужащим из группировки войск «Север» удалось успешно разбить позицию противника.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожают позиции киевского режима. Момент выполнения боевой задачи также попал на видео.