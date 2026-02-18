Ветераны СВО из Балашихи посетили предприятие «Акзо Нобель Декор» 17 февраля

Ветераны специальной военной операции из Балашихи 17 февраля приняли участие в экскурсии на предприятие «Акзо Нобель Декор» в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Члены Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО посетили предприятие «Акзо Нобель Декор», одного из ведущих производителей лакокрасочных материалов и декоративных покрытий. В ходе мероприятия ветераны ознакомились с полным циклом производства — от разработки составов и лабораторных испытаний до розлива и упаковки готовой продукции.

Во время встречи с руководством предприятия участники обсудили перспективы сотрудничества, вопросы профессиональной адаптации и трудоустройства ветеранов, а также реализацию совместных благотворительных инициатив. Особое внимание вызвали инновационные решения в сфере экологичных и долговечных покрытий.

Экскурсия прошла в рамках программы «Промышленный туризм», которая предусматривает организованные посещения предприятий для знакомства с производственными процессами и возможностями трудоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.