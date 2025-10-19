Ветераны СВО и члены их семей познакомились с мытищинским предприятием

В городском округе Мытищи продолжается проведение экскурсий для бойцов специальной военной операции в рамках программы губернатора Московской области «Промышленный туризм». Военнослужащие со своими близкими в этот раз посетили одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий — АО «ОКБ КП», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

АО «ОКБ КП» занимается разработкой и изготовлением кабельно-проводниковых изделий для эксплуатации в экстремальных условиях.

Предприятие известно не только в Московской области, но и по всей России, его продукция пользуется большим спросом на рынке и широко востребована у крупных производителей авиационной, космической, радиоэлектронной, нефтегазовой отраслей и оборонно-промышленного комплекса.

«Проводим такие мероприятия, чтобы наши ветераны могли лучше узнать о наших предприятиях и устроиться сюда на работу, а их дети — познакомиться с профессиями, — подчеркнула сотрудник отдела поддержки участников СВО администрации г. о. Мытищи Юлия Федорова. — Ранее мы уже посещали Метровагонмаш и МПЗ. Такие экскурсии пользуются большим спросом».

Гостям предприятия подробно рассказали об истории создания организации, ее ключевых достижениях и успехах, а также о широких возможностях для трудоустройства и дальнейшего профессионального роста.

Такой формат позволяет военнослужащим не просто увидеть производство, но и понять его значимость, оценить перспективы и потенциал для применения своих навыков и опыта.

Мероприятие прошло при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, администрации городского округа Мытищи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.