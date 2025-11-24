Ветеранам СВО из Жуковского вручили членские карты

На встрече Андроник Пак вручил трем новым представителям организации членские карты, которые являются электронным удостоверением ветерана боевых действий.

Кроме того, вместе с Ассоциацией и фондом «Победа» была осуществлена передача колес для КАМАЗа по просьбе людей, находящихся в зоне проведения Специальной военной операции.

Напомним, что в ноябре команда местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области и фонд «Победа» привезли воспитанникам стахановской школы-интерната № 2 в ЛНР сладости и игрушки. А с начала года Ассоциация ветеранов СВО Московской области решила более 800 вопросов, поступивших от бойцов специальной военной операции и их семей.

Чтобы связаться с жуковским отделением Ассоциации ветеранов СВО необходимо: позвонить по номеру +7 916 110-09-39 или написать по адресу электронной почты veteransvo.mosreg@mail.ru.

Более подробная информация об организации на сайте: https://участниксво.рф/.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.