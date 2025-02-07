Ветеран ВМС США побывал на фронте и заявил о секретном оружии армии России

Ветеран ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер в своем Telegram-канале заявил, что российская армия испытала в бою секретное «танковое» оружие. По его словам, это беспилотная дистанционно управляемая система постановки мин, прозванная «Танком» и способная заменить 10 военных.

Военкор отметил, что минный заградитель «Танк» может нести на себе 10 противотанковых мин ТМ-62 и де-факто заменяет десятерых бойцов, которые вручную минируют территорию.

«Эта система, названная просто „Танк“, предназначена для автоматической установки смертоносных противотанковых мин и имеет потенциал изменить динамику боевых действий», — написал Ланкастер.

По словам ветерана американской армии, новая разработка используется для перевозки и установки мин ТМ-62, которыми можно подрывать танки и бронетехнику противника. Ланкастер сравнил «Танк» с наземным FPV-дроном — машиной управляют удаленно, а оператор видит поле боя благодаря встроенной камере, по которой идет прямая трансляция. Аппарат способен перемещаться на расстояния до 10 километров и возвращаться на базу.

По словам журналиста, российская автоматизированная система минирования может стать прорывом в современном военном конфликте.

«В то время как западные СМИ, как правило, сосредотачиваются на технологических достижениях украинских войск, этот отчет предлагает иную точку зрения, подчеркивающую инновации, происходящие на российской стороне [конфликта]», — отметил Ланкастер.