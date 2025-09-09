Ветеран «Вагнера» рассказал о возможности стать лучником на СВО за «косяк»

Инструкторы ЧВК «Вагнер» грозились отобрать автомат и выдать лук со стрелами бойцам, которые вставали в неправильную «позу лучника» во время тренировок, рассказал ветеран организации и автор книги «Бахмут как есть» с позывным Пересидок. В личном Telegram-канале военный рассказал, что инструкторы говорили об этом во время подготовки личного состава к штурму Артемовска (украинское название города — Бахмут) в ДНР.

По словам Пересидока, тренировки в «Вагнере» начинались в 4 часа утра после того, как инструктор выпускал автоматную очередь в небо. На тот момент «вагнеровцы» уже подходили к Бахмуту, и новобранцев готовили к ожидаемым боям за город.

Пересидок вспомнил, что бойцов учили фронтальной стойке при стрельбе. По его словам, кадровым армейцам было сложнее, потому что они привыкли стоять полубоком из-за того, что это уменьшает силуэт человека и делает его более недосягаемым в стрелковом бою. Штурмовикам ЧВК это не подходило, потому что они вступали в перестрелки на «сверхмалых дистанциях». При таком огневом контакте нужно было стоять прямо, чтобы при ранении пули попадали в бронежилет, а не в незащищенную боковую часть тела, пояснил боец.

Ветеран «Вагнера» такэе отметил, что инструкторы «настолько щепетильно» относились к этому вопросу, что сильно ругали новобранцев, которые не могли переучиться на «правильную» стойку и продолжали стрелять из положения полубоком. Последнюю военные называли «позой лучника».

«Парень, стоявший рядом со мной, проходил службу в армии и поэтому никак не мог перестроиться на новую стойку. Тогда инструктор подошел к нему, сказал, что если он не начнет стоять в фронтальной стойке, то он отнимет у него автомат за ненадобностью и даст ему настоящий лук. С ним же он отправится на передовую», — вспомнил Пересидок.