Ветеран СВО из Коломны потренировался с сильнейшими фехтовальщиками-паралимпийцами

Сильнейшие фехтовальщики России с поражением опорно-двигательного аппарата встретились на сборах, которые 16 февраля завершились на базе тренировочного центра сборных команд России. В двухнедельном спортивном мероприятии принимал участие и спортсмен-паралимпиец из Коломны, ветеран специальной военной операции Игорь Подустов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

«На сборах коломенский спортсмен впервые тренировался сразу на трех видах оружия — это шпага, рапира и сабля. В течение двух недель спортсмены в интенсивном режиме, с полной концентрацией и высоким уровнем самоотдачи совершенствовали технику фехтования и оттачивали боевые навыки», — рассказали в военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль».

Отметим, что завершившиеся сборы являются важным этапом подготовки сборной команды России по паралимпийскому фехтованию.

Участник специальной военной операции Игорь Подустов начал спортивную карьеру паралимпийца во время реабилитации после тяжелого ранения. В 2022 году при выполнении боевых задач командир огневого расчета Подустов вместе с сослуживцами уничтожил стратегически важную цель, за что награжден орденом Мужества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.