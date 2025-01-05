В зоне СВО погиб автор текста к песне «На меньшее я не согласен»

сегодня в 22:30

В зоне СВО погиб поэт, автор текстов к песням Николая Носкова, Валерия Леонтьева, Анжелики Варум и Ларисы Долиной Олег Гегельский, сообщает RT .

60-летний поэт погиб при артобстреле, когда ехал на машине на боевое задание, рассказала супруга Гегельского Полина.

Гегельский воевал Афганистане, Югославии, Чечне. Участвовал в телевизионном проекте о выживании в экстремальных условиях. Работал охотоведом, был в заполярных экспедициях.

Написал более 100 стихов, среди них суперхит Николая Носкова «На меньшее я не согласен».