В зоне СВО погиб автор текста к песне «На меньшее я не согласен»
В зоне СВО погиб поэт Олег Гегельский
В зоне СВО погиб поэт, автор текстов к песням Николая Носкова, Валерия Леонтьева, Анжелики Варум и Ларисы Долиной Олег Гегельский, сообщает RT.
60-летний поэт погиб при артобстреле, когда ехал на машине на боевое задание, рассказала супруга Гегельского Полина.
Гегельский воевал Афганистане, Югославии, Чечне. Участвовал в телевизионном проекте о выживании в экстремальных условиях. Работал охотоведом, был в заполярных экспедициях.
Написал более 100 стихов, среди них суперхит Николая Носкова «На меньшее я не согласен».